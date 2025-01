Le previsioni meteo a Napoli e in Campania nel fine settimana 25-26 gennaio: ancora sole

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Fine settimana di sole e caldo su Napoli e la Campania: il weekend del 25 e 26 gennaio si annuncia come un anticipo di primavera, anche se non duraturo. Già martedì infatti torneranno le piogge con un brusco calo di temperature. Ma per ora, il meteo è più che clemente: temperature stabilmente sopra i 16-17 gradi, mentre non ci saranno venti, se non leggeri. Mare praticamente calmo per l'intero fine settimana.

Se nelle stesse ore al Nord Italia il quadro sarà "drammatico" dal punto di vista del freddo e del rischio neve, al Sud e in Campania si potrà avere un assaggio di quello che sarà il mese febbraio, quando cioè ci sarà l'arrivo di un possente anticiclone che poi raggiungerà l'intera Penisola. Per ora, comunque, il clima mite la farà già da padrone in Campania, regalando giornate più che soleggiate e tendenzialmente calme. Come detto, per rivedere la pioggia bisognerà attendere martedì prossimo, quando cioè ci sarà un ennesimo repentino cambio del quadro meteorologico in vista dell'arrivo di una mini-perturbazione che porterà pioggia e vento, ma che durerà appena 24 ore. Tuttavia, non sono escluse allerte meteo soprattutto nelle zone dell'interno della regione. Neve sempre meno probabile anche ad altezze considerevoli: resisterà solo sulle vette dei monti dell'Appennino campano, mentre è ormai già sparita dal Vesuvio.