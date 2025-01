video suggerito

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania nel fine settimana 1-2 febbraio: torna la pioggia Torna la pioggia nel fine settimana 1-2 febbraio su Napoli e Campania: pioggia che durerà anche lunedì 3, prima del ritorno del sole previsto per martedì 4.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Brusco cambio meteorologico nel fine settimana del 1-2 febbraio: il primo weekend di febbraio sarà caratterizzato da nuvolosità in aumento e da piogge che cadranno soprattutto domenica. Non sono escluse allerte meteo da parte della Protezione Civile, ma non è escluso che possano arrivare nelle prossime ore. In particolare, la pioggia durerà almeno fino a lunedì 3 febbraio sull'intera regione, mentre da martedì 4 si registra un ritorno del bel tempo: cielo sereno e fine dell'instabilità, con temperature saldamente intorno ai 17-18 gradi di valori massimi in tutta la regione, con venti deboli o per lo più assenti.

Sarà come detto, però, un fine settimana del tutto diverso: sabato 1° febbraio, banchi di nubi chiuderanno il cielo, regalando un'immagine più autunnale a tutta la Campania. Su Napoli, possibili anche piogge nelle ore pomeridiane, mentre nelle zone dell'interno la pioggia potrebbe cadere già al mattino. Si tratterà tuttavia di piogge sporadiche e non violente, che dureranno poco: bassa intensità, dunque, ma comunque ben presenti nell'arco della giornata. Diverso invece il meteo di domenica 2 febbraio, quando le piogge saranno consistenti su tutta la Campania e per tutta la giornata: venti sempre assenti, ma possibili rovesci intensi soprattutto nelle zone dell'interno. Niente nebbia, come vista nei giorni scorsi: banchi locali potrebbero verificarsi solo nelle zone di "intermezzo" climatiche, come ad esempio l'alto nolano e il Vallo di Lauro. Lunedì 3 febbraio sarà un proseguimento del fine settimana: ancora piogge, le ultime, prima del ritorno del sole, con le temperature che aumenteranno anche di 2-3 gradi.