Le nuove Nike Air Jordan dedicate a Napoli: ecco le “Neapolitan” Omaggio a Napoli per le nuove iconiche scarpe della Nike che prendono il nome da Michael Jordan: sono dedicate al solo pubblico femminile.

A cura di Valerio Papadia

Sono sicuramente le scarpe più iconiche e conosciute della Nike e, probabilmente, tra le più iconiche del mondo intero: stiamo parlando delle Air Jordan che, come è chiaro, devono il loro nome a Michael Jordan, tra i cestisti più forti di tutti i tempi, per il quale furono create negli anni Ottanta. Fa piacere dunque che l'azienda statunitense abbia deciso di dedicare una versione delle iconiche scarpe a Napoli: a breve, infatti, verranno lanciate sul mercale le Air Jordan 3 "Neapolitan", dedicate esclusivamente al pubblico femminile: il colore predominante delle scarpe è il bianco, con inserti rosa e marroni.

Le scarpe prendono il nome dal gelato inventato dai napoletani in America

La scelta dei colori delle nuove Air Jordan dedicate a Napoli non è casuale: il bianco, il marrone e il rosa sono infatti i colori che caratterizzano il "Neapolitan Ice Cream", tra i gusti di gelato più diffusi negli Stati Uniti, ovvero cioccolato, vaniglia e fragola. Il nome del gelato e, quindi, quello delle scarpe è legato proprio al capoluogo campano e ai suoi abitanti: si racconta, infatti, che ad inventare il gelato, come il nome potrebbe suggerire, siano stati proprio dei napoletani, emigrati negli Usa alla fine del 19esimo secolo.

Quando sarà possibile acquistare le Nike Air Jordan "Neapolitan"

Non ci sono ancora molti dettagli riguardo l'arrivo sul mercato delle nuove scarpe dedicate a Napoli: dalle prime informazioni, dovrebbero essere disponibili entro il prossimo mese di maggio, ma non è chiaro se saranno inizialmente acquistabili soltanto negli Stati Uniti o anche nel resto del mondo. Non c'è nessuna indicazione ancora, invece, sul prezzo di vendita.