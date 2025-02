video suggerito

Le luminarie su Campanile e Arco dell'Annunziata erano abusive: denunciati ad Aversa Due denunciati ad Aversa (Caserta): avevano addobbato gli edifici, parte della Real Casa dell'Annunziata, senza alcuna autorizzazione.

A cura di Nico Falco

Quelle luminarie e quegli addobbi vari, installati sul Campanile e sull'Arco dell'Annunziata ad Aversa, in provincia di Caserta, erano abusivi: erano stati messi senza alcuna autorizzazione e non erano nemmeno compatibili col carattere storico dell'edificio, che fa parte del complesso monumentale della Real Casa dell'Annunziata. È il motivo per cui due persone, ritenute responsabili a vario titolo delle realizzazioni, sono state denunciate dai carabinieri.

Il provvedimento è stato notificato ieri mattina, 8 febbraio, dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli. I controlli sono scattati nell'ambito dei monitoraggi, affidati ai carabinieri, dei monumenti della provincia di Caserta, servizi svolti col supporto dei funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Il bene su cui erano stati installati gli addobbi è tutelato ai sensi del codice dei beni culturali, non è quindi possibile realizzare "in autonomia" gli addobbi.