“Le ho dato solo due schiaffi”, si giustifica così dopo le botte alla compagna, 31enne arrestato a Villaricca

La donna è scappata di casa con il figlio di 5 anni e si è rifugiata dai carabinieri, raccontando delle violenze subite dal compagno, che è stato arrestato.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha provato a giustificarsi con i carabinieri con poche parole, ma che danno l'idea di come la violenza fosse radicata in lui, quasi normale. "Oggi le ho dato solo due schiaffi" ha detto un 31enne ai militari dell'Arma dopo aver picchiato la compagna per l'ennesima volta. Accade a Villaricca, hinterland a Nord di Napoli, dove il 31enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La storia ha avuto inizio quando la vittima, una donna di 28 anni, è scappata di casa dopo l'ennesima violenza subita dal compagno e, insieme a uno dei due figli, un bambino di soli 5 anni, si è attaccata al citofono della caserma dei carabinieri di Villaricca. Ai militari dell'Arma, la donna racconta dell'ennesima violenza, della quale porta i segni sul corpo: lividi viola, visibili anche nelle zone non coperte dai vestiti.

Dopo aver ascoltato le violenze subite negli ultimi mesi dalla 28enne, i carabinieri si sono recati nell'abitazione della coppia, trovandovi il 31enne, che, alla vista dei militari, ha provato a giustificarsi, dicendogli che aveva dato alla compagna "soltanto due schiaffi". Per il 31enne sono scattate le manette e, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere. La 28enne, invece, dopo aver raccontato tutto ai carabinieri, è stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove le sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

Cronaca
