Le classi sono invase da migliaia di api: scuola chiusa per tre giorni nel Napoletano Accade a Comiziano, nella provincia di Napoli, dove il sindaco Severino Nappi ha deciso per la chiusura dell’istituto comprensivo “Fratelli Mercogliano-Guadagni”, infestato da migliaia di api. L’istituto scolastico resterà chiuso per tre giorni: 15, 16 e 17 settembre. “Potenziale pericolo per gli studenti” si legge nell’ordinanza del sindaco.

A cura di Valerio Papadia

Una vera e propria invasione di api quella che si sono trovati a fronteggiare nell'istituto comprensivo statale "Fratelli Mercogliano-Guadagni" di Comiziano, nella provincia di Napoli. Il sindaco della cittadina, Severino Nappi, con un'apposita ordinanza sindacale (la numero 220 del 15 settembre 2021) si è visto così costretto a chiudere la scuola per tre giorni, a partire proprio da oggi, mercoledì 15 settembre e fino a venerdì 17 settembre. Proprio oggi, come si legge nell'ordinanza del primo cittadino, il dirigente scolastico dell'istituto si è accorto della massiccia presenza degli insetti nelle classi, segnalando prontamente l'accaduto.

"La circostanza segnalata dal dirigente scolastico – si legge ancora nell'ordinanza del sindaco Nappi – costituisce un potenziale pericolo per gli scolari frequentanti l'istituto a causa del fatto che le punture delle api posso provocare reazioni allergiche". Da qui, per non esporre gli studenti a potenziali pericoli, la decisione di chiudere la scuola per tre giorni, dal momento che, come scrive ancora il sindaco di Comiziano, c'è "la necessità di aspettare l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione dei vari nidi di api che infestano l'istituto". L'attività in presenza nella scuola "Fratelli Mercogliano-Guadagni" è sospesa anche per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.