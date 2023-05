Lavoro, domani a Napoli manifestazione Cgil-Cisl-Uil sul Lungomare: attesi in 20mila, via Caracciolo chiusa Manifestazione per il lavoro e i diritti di Cgil, Cisl e Uil alla Rotonda Diaz, dalle 9,30 alle 15,00. Sul palco i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e PierPaolo Bombardieri (Uil)

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri a Napoli domani 20 maggio 2023 per la manifestazione nazionale “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. Sono attesi almeno 20mila partecipanti sul Lungomare di via Caracciolo. Navette bus porteranno i partecipanti in zona. L'appuntamento è alle ore 9,30 alla Rotonda Diaz, dove sarà allestito il palco dal quale parleranno i sindacalisti, per un evento che proseguirà fino alle ore 15,00. La mobilitazione dei sindacati confederali approda, quindi, a Napoli, dopo le manifestazioni di Bologna e Milano. All'evento sono attesi arrivi anche da altre regioni, come Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. La Sardegna sarà collegata in diretta video da piazza Asproni a Bitti.

Sul Lungomare di Napoli attesi 20mila manifestanti

Secondo i dati di Questura e organizzatori sono attesi almeno 20mila partecipanti alla manifestazione sul Lungomare di via Caracciolo. Per poter garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, considerata la massiccia prevista partecipazione all'evento di persone provenienti da altre regioni, la Questura ha chiesto di prevedere l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Francesco Caracciolo, dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze di sabato 20 maggio 2023.

Il piano traffico del Comune

Il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico per l'occasione. Per ragioni di sicurezza, sarà emanata un’ordinanza di sospensione della pista ciclabile per lo svolgimento dell’evento, dal giorno 18 maggio (inizio allestimento) fino a cessata esigenza. Sospese le strisce blu su viale Anton Dohrn – nel tratto di viale Dohrn che va dallo Chalet dei Pini al monumento di Armando Diaz, sul lato interno (senso di marcia proveniente da Piazza Vittoria) e il tratto compreso tra l'ingresso del circolo del tennis e il monumento equestre, sul lato opposto (senso di marcia proveniente da Piazza della Repubblica) in modo da permettere la fermata di diversi autobus in quell’area per consentire la discesa/salita dei partecipanti all’evento.

L'ordinanza prevede anche di istituire, dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze di sabato 20 maggio 2023, il divieto di transito veicolare in via Francesco Caracciolo, nei seguenti tratti: