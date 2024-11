video suggerito

Lavori nella scuola coi fondi PNRR: in nero un operaio su tre, cantiere sospeso a Pianura I carabinieri hanno ispezionato un cantiere a Pianura: su 12 lavoratori, 4 erano in nero. All’imprenditore sanzione da 3mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I lavori nella scuola erano stati avviati grazie ai fondi del PNRR, il piano con cui il Governo gestisce i fondi europei Next Generation, ma nonostante questo al lavoro c'erano 4 operai in nero su 12: situazione scoperta dai carabinieri a Pianura, periferia Ovest di Napoli, che ha portato alla denuncia per l'amministratore della società e a una sanzione di 3mila euro, oltre alla sospensione del cantiere.

Obiettivo del controllo, svolto dai militari insieme al personale dell'Asl Napoli 1, un cantiere edile allestito all'interno di un istituto scolastico di via Vincenzo Monti. Lì i carabinieri hanno accertato gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro. Quando hanno controllato l'inquadramento dei 12 operai che in quel momento si trovavano sul posto, inoltre, è emerso che quattro di questi, quindi uno su tre, era in nero: nessun contratto, di conseguenza anche nessuna tutela; sui dipendenti sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell'Asl.

L'amministratore unico della società è stato denunciato e nei suoi confronti è stata emessa una sanzione di 3mila euro; al termine dell'intervento il cantiere è stato sospeso per le irregolarità riscontrate. Il controllo effettuato a Pianura si inquadra nel piano di servizi predisposti dal Comando Provinciale, e svolti insieme all'Asl, per appurare il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro e proseguirà nei prossimi giorni con verifiche analoghe in diversi punti della città.