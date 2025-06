video suggerito

Lavori di sostituzione dei binari, stop ai treni tra Napoli Campi Flegrei e Villa Literno per 2 settimane A causa di lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Campi Flegrei, la circolazione dei treni sarà interrotta sulla tratta che conduce a Villa Literno; saranno inoltre riprogrammati i treni regionali e metropolitani. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stazione di Napoli Campi Flegrei

Si prospetta un periodo complicato per coloro i quali, quotidianamente, utilizzano i treni regionali per spostarsi da e per Napoli. A causa di lavori di manutenzione straordinaria nella stazione napoletana di Campi Flegrei, che sorge a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta, per circa due settimane sarà sospesa la circolazione ferroviaria proprio tra Napoli Campi Flegrei e Villa Literno, nella provincia di Caserta. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha reso noto nella fattispecie che i lavori riguarderanno il rinnovo completo del fascio binari, delle rotaie e della massicciata; gli interventi, che costeranno complessivamente 600mila euro, vedranno impegnati sul campo 20 operai, tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici.

Quando si fermeranno i treni tra Napoli Campi Flegrei e Villa Literno

Pertanto, per consentire l'installazione dei cantieri e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, RFI ha reso noto che la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Villa Literno sarà interrotta dal 16 al 29 giugno e tra il 3 e il 4 luglio 2025. Rete Ferroviaria Italiana rende altresì noto che sarà modificato anche il programma di circolazione dei treni regionali e metropolitani; la stazione Campi Flegrei è infatti uno snodo importante sia per i convogli che attraversano la regione e tutto lo Stivale, ma anche per i treni della Linea 2 della metropolitana di Napoli.