L’auto viene trafitta da una sbarra di ferro: 22enne muore in un incidente a Marigliano Una 22enne è morta a Marigliano, in provincia di Napoli, trafitta da una sbarra di ferro dopo un’incidente in via Nuova del Bosco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una ragazza di 22 anni è morta a Marigliano, in provincia di Napoli, dopo essere stata trafitta da una sbarra di ferro in un incidente avvenuto su una strada sterrata. La giovane, originaria di Somma Vesuviana, si trovava su via Nuova del Bosco. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per le indagini. Sequestrata l'automobile e la salma della giovane, sulla quale verrà svolta l'autopsia.

(Notizia in aggiornamento)