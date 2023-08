L’attore Mark Ruffalo a Positano: “Rispettiamo chi ci abita e ci ospita” Mark Ruffalo in vacanza a Positano indossa la maglia: “Ricorda quando sei a Positano di essere rispettoso delle persone che ci abitano”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mark Ruffalo in vacanza a Positano, e ne approfitta per diffondere un messaggio in inglese, scritto sulla magliette: "Ricorda quando sei a Positano di essere rispettoso delle persone che ci abitano: ti ospitano generosamente". L'idea è di Davide Esposito, presidente dell'Associazione Macchina Mediterranea, che guida una lunga battaglia assieme ad albergatori ed altre associazioni contro l'overtourism ed il sovraffollamento della città, che soprattutto nei periodi festivi diventa una meta ambita da tutto il mondo, con tutti gli svantaggi per i residenti. Lo stesso Esposito, sulla sua maglia, porta invece la scritta: "A Positano ci vivo, è la mia casa, il mio luogo di lavoro. Abbiate rispetto di Noi. Così potremmo accogliervi con più cura e gioia. A Positano la civiltà non è commerciabile", si legge sulla maglietta in italiano.

La foto postata da Mark Ruffalo con entrambe le magliette ha raccolto tantissime adesioni: l'attore, di lontane origini italiane (il nonno Francesco Ruffalo era originario di Girifalco, in provincia di Catanzaro), è del resto molto conosciuto per i tanti film di successo girati negli anni e nei quali ha recitato nei panni del detective Dave Toschi in Zodiac, lo psichiatra Lester Sheehan in Shutter Island e di Bruce Banner, ovvero Hulk, in diversi film dedicati agli Avengers. Quasi tutte le estati, non è difficile trovarlo in Italia e soprattutto lungo la Costiera Sorrentino-Amalfitana in compagnia della moglie Sunrise Coigney e dei tre figli: Keen (2001), Bella (2005) e Odette (2007). E anche quest'anno, non ha disatteso le aspettative.