L’Asl Napoli 1 tra le peggiori in Italia secondo Agenas. Verdoliva: “Negli ultimi anni importanti miglioramenti” Secondi i dati dell’Agenas, l’Asl Napoli 1 Centro è tra le peggiori aziende sanitarie locali in Italia. Ciro Verdoliva, direttore generale, a Fanpage.it ha fatto sapere che l’Asl si riserva di replicare nei prossimi mesi, ma che ci sono stati comunque tanti miglioramenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'Asl Napoli 1 Centro risulta tra le aziende sanitarie pubbliche peggiori d'Italia per quanto riguarda i livelli di performance. È quanto emerge da un report dell'Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che ha preso in esame le performance di tutte e 110 le Aziende sanitarie territoriali italiane e si è basato sulla valutazione di 34 indicatori classificati in 6 marco aree: Prevenzione, Assistenza Distrettuale, Assistenza Ospedaliera, Sostenibilità Economica-Patrimoniale e Outcome). Agenas ha così individuati 27 aziende con una valutazione complessiva buona, 53 con valutazione intermedia e 30 con una valutazione migliorabile

Insieme all'Asl Napoli 1 Centro (competente sulla città di Napoli), le altre Aziende sanitarie territoriali che sono risultate tra le peggiori per i livelli di performance figurano l'Asl di Matera e le Asp di Crotone, Enna e Vibo Valentia. Di contro, tra le migliori in Italia secondo il report di Agenas ci sono invece l'Azienda Ulss n.8 Berica (Vicenza), l'Azienda Ulss n.6 Euganea (Padova), l'Ats di Bergamo, l'Azienda Ulss n.1 Dolomiti e l'Azienda Usl di Bologna.

Verdoliva (Asl Napoli 1): "Replicheremo quando avremo studiato i dati, ma importanti miglioramenti negli anni"

Raggiunto da Fanpage.it, il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva si è riservato una replica al report di Agenas una volta studiati con precisione i dati analizzati, i parametri e gli anni di riferimento presi in considerazione dall'Agenzia. Verdoliva parla però di "importanti miglioramenti" negli ultimi anni per l'Asl Napoli 1 Centro: "Relativamente ai tempi di intervento del 118 siamo passati dai circa 31 minuti e 40 secondi del 2021 ai 18 minuti e trenta secondi del maggio 2024".