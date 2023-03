L’arrivo a Mergellina, gli spari e le ultime parole “Carlo..”: così è morto Checco Maimone Il racconto degli ultimi minuti di Francesco Pio Maimone, morto a 18 anni a Mergellina: la madre di Carlo, il ragazzo che era con lui, li ha raccontati a Fanpage.it: “Non posso accettare questa morte, poteva succedere a chiunque è successo al ragazzo più buono sulla faccia della terra.

Gabriella Romano, madre di Carlo, l’amico di Checco Maimone

Un banale giro a Mergellina tra amici, poi gli spari improvvisi, la paura. E quelle ultime parole: "Carlo, ca.." prima di morire. Il racconto di Gabriella Romano mette i brividi. Gabriella è la madre di Carlo, il miglior amico di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso a Mergellina domenica notte. E racconta ai microfoni di Fanpage.it cosa è accaduto domenica scorsa, in quella che doveva essere una sera come tante per i due amici di Pianura.

"Avevano appena finito di lavorare, erano a casa mia", racconta Gabriella Romano, "quando Pio ha chiesto se volessero scendere. Mio figlio non ne aveva voglia, ma Pio ha insistito, diceva facciamo un giro e torniamo. E così sono andati a Mergellina". Quello che è accaduto dopo, Carlo lo ha raccontato bene alla madre: "Erano appena arrivati, mio figlio è sceso dalla macchina e hanno sentito gli spari. Inizialmente pensava fossero colpi a salve, e invece ha visto Pio dire solo "Carlo, ca…" e poi svenire. Lui ha creduto fosse stato per la paura, e gli ha aperto il giubbino per fargli prendere aria".

Ma chi era attorno, aveva invece drammaticamente già capito. "Gli dicevano che gli avevano sparato, che aveva il sangue che usciva dal petto, ma mio figlio non capiva, diceva che no, era lo stampo della maglietta, e gliel'ha alzata. E ha visto il colpo, uno solo, al cuore". Parole strazianti quelle di Gabriella, che scoppia a piangere: Pio è morto tra le braccia di Carlo, senza alcun motivo. "C'era stata una lite poco prima, poco distante, ma loro non c'entravano niente, sono arrivati pochi istanti prima". Gabriella è sotto shock, così come il figlio Carlo. "Poteva succedere a chiunque è successo al ragazzo più buono sulla faccia della terra", ha detto ancora la donna, "e io non lo accetto, non accetto la morte di un ragazzo di 18 anni, soprattutto così, non la posso accettare".