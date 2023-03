Spari agli chalet di Mergellina, 18enne ucciso a colpi di pistola nella notte Omicidio vicino agli chalet di Mergellina: un 18enne, Francesco Pio Maimone, è stato ucciso a colpi di pistola. L’ipotesi: collegamento con la faida di Pianura.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Gli spari al petto davanti agli chalet di Mergellina, la corsa disperata ma inutile in ospedale. É morto così, nella notte, il 18enne napoletano Francesco Pio Maimone, ucciso in un agguato intorno alle 2 nel centro di Napoli; il giovane, incensurato, è stato raggiunto dai sicari vicino allo chalet "Da Sasà", lo avrebbero colpito con un revolver. Si tratta del secondo agguato nel giro di pochi giorni nella stessa zona: la notte del 12 marzo era stato gravemente ferito il 19enne Antonio Gaetano, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan Calone-Marsicano-Esposito di Pianura. E l'agguato di stanotte potrebbe essere collegato a quello: Maimone abitava in via Escrivà, a Pianura.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.