L’aria fredda delle prossime ore in Campania arriverà dalla Svezia In una estate rovente si attende con ansia un calo termico frutto del blocco di aria fresca dal Nord Europa.

A cura di Redazione Meteo

Il caldo dell'anticiclone africano che per 20 giorni ha infuocato Napoli e la Campania sta per finire. Avremo il ritorno di condizioni ‘primaverili’ su parte dell’Italia.

Andrea Garbinato, responsabile de sito IlMeteo.it, conferma:

Arriva aria più fresca ma anche piogge moderate, in particolare su Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, settori orientali di Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Qualche acquazzone potrà raggiungere anche la Toscana mentre il Nord-Ovest dovrebbe restare all’asciutto.

Le piogge nascono dall’affondo di aria ‘polare’ direttamente dalla Svezia, attraverso la Germania e la Porta della Bora. L’ingresso dell’aria fresca è previsto dalla tarda mattinata ed i fenomeni più intensi dovrebbero essere concentrati tra il tardo pomeriggio e la prossima notte: soprattutto sulle regioni adriatiche allerta per forti fenomeni temporaleschi, colpi di vento, trombe marine e grandinate.

Sembrerà di essere in Primavera anche per l’estrema variabilità delle condizioni meteo almeno fino a domani sera, mentre il vento diventerà molto fastidioso e soffierà forte o molto forte da nord-est venerdì e sabato su tutto il centrosud

Ovviamente il caldo tornerà a fare capolino in Italia, quindi attendiamoci un aumento delle temperature successivo. Ma per ora aspettiamo il calo termico e le temperature più vivibili in una estate che chiaramente ha fatto vedere cosa sono i cambiamenti climatici e quali disastri portano.