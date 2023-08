Largo Banchi Nuovi è una discarica: vergogna nel centro storico di Napoli Il caratteristico piazzale nel centro storico partenopeo, tra i fulcri della movida, appare oggi, dopo il weekend, come una discarica a cielo aperto.

A cura di Valerio Papadia

Dal centro storico di Napoli, nella giornata di oggi, arrivano due diapositive ed entrambe fotografano, purtroppo, inciviltà, incuria, menefreghismo e degrado. La prima è quella che, come mostrato da Fanpage.it, ritrae due turisti che, come fosse un tavolino da bar, appoggiano un trancio di pizza sui teschi, le cosiddette capuzzelle, all'esterno della Chiesa delle Anime Pezzentelle ai Decumani, precisamente in via Tribunali. La seconda diapositiva arriva da non molto distante, da Largo Banchi Nuovi, piazzale "incastrato" nel dedalo di vicoli che corrono paralleli a Spaccanapoli: oggi, dopo il weekend, il largo sembrava una discarica a cielo aperto.

Cassette di plastica e di legno, pedane, buste dell'immondizia, addirittura un frigorifero e un trolley, evidentemente "dimenticato" da qualche turista sbadato, si trovano accanto al marciapiede di Largo Banchi Nuovi, quello che dà accesso alla piazzetta, dove tra le altre cose sorgono i dehors di bar e localini. E infatti l'immondizia accerchia anche i tavolini degli esercizi commerciali presenti. Insomma, una brutta cartolina per i cittadini onesti e per i turisti, anche se entrambe le categorie, come dimostra anche quanto accaduto all'esterno della chiesa ai Decumani, contribuiscono ad alimentare la sporcizia che, in alcune zone, invade la città.