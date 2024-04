video suggerito

L’archistar Fuksas riqualificherà Casamicciola a Ischia, devastata dal terremoto e dall’alluvione Sarà il famoso architetto italiano Massimiliano Fuksas a ridisegnare Casamicciola, il comune ischitano falcidiato prima dal terremoto del 2017 e poi dall’alluvione del 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le operazioni di soccorso dopo la frana a Casamicciola

Sarà il noto architetto romano Massimiliano Fuksas a ridisegnare il profilo – e l'identità – di Casamicciola, il Comune sull'isola di Ischia devastato dapprima dal terremoto del 2017, che provocò 2 morti, e poi dall'alluvione del novembre del 2022, nella quale persero la vita invece 12 persone. "Il mio obiettivo è cambiare il destino di Casamicciola, un luogo che nonostante le grandi catastrofi che l'hanno colpito resta ancora bellissimo" ha dichiarato l'archistar.

"A Casamicciola c'è bellezza diffusa, con tanti immobili di pregio architettonico che intendo valorizzare ed inserire adeguatamente nel mio progetto: penso ad esempio al complesso del Pio Monte della Misericordia che nonostante i tanti anni di abbandono resta bello forse più dello stesso Albergo dei Poveri a Napoli e merita di essere recuperato e rilanciato, come andrà rilanciato anche l'enorme patrimonio termale di cui questo comune da sempre dispone" ha detto ancora il noto architetto.

La nomina di Fuksas è arrivata dal commissario alla ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini, nonché dal sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino, che ha manifestato la sua soddisfazione per il progetto: "Casamicciola meritava il meglio per la sua rinascita e ritengo che l'architetto Fuksas sia la scelta giusta; sono certo che saprà fondere la nostra storia, le nostre bellezze e la sua straordinaria bravura in un progetto di cui parlerà il mondo intero. Intanto portiamo avanti la ricostruzione del paese, in piena sinergia col commissario Legnini, e siamo pronti ad accogliere i turisti che ci sceglieranno questa estate per le loro vacanze".