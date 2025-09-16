L’appello di un padre napoletano: “La mia ex è sparita con nostro figlio, aiutatemi a trovarlo”

L’uomo si è rivolto agli avvocati: da qualche giorno è irreperibile anche l’ex compagna. Il piccolo ha 7 anni e avrebbe dovuto iniziare la scuola.

Un padre di 44 anni napoletano si è rivolto agli avvocati perché dal 3 settembre non ha più notizie del figlio, "sparito" dopo essere andato via da Napoli con la madre. La donna, sentita dagli inquirenti, non ha spiegato dove fosse il bambino e poco dopo è diventata irreperibile a sua volta: la paura, al momento infondata, è che la donna possa averlo portato via dall'Italia, nonostante un ordine del Tribunale che colloca il minore con il padre, a Napoli. Una vicenda ancora tutta da ricostruire, ma che a Fanpage.it ha spiegato l'avvocato Angelo Pisani, che segue la vicenda da assistito del padre del bambino.

Un bambino di sette anni che il Tribunale di Napoli ha collocato esclusivamente al padre, con la madre che può vederlo solo due ore in due diversi giorni della settimana e a fine settimana alternati, dopo che lui in sede di giudizio era stato assolto da accuse mossogli dalla compagna, già madre del bambino, in fase di separazione, con il piccolo che su disposizione del tribunale partenopeo non poteva lasciare Napoli. La donna, 32enne modella di origine senegalese, ha invece portato a Milano il ragazzino, appena 7 anni, a fine agosto: e dal 3 settembre, del piccolo non si hanno più notizie. "Aiutatemi a trovare mio figlio, sono disperato", è il grido di dolore dell'uomo, assistito dagli avvocati Angelo Pisani e Carlo Bianco.

Lo stesso avvocato Pisani ha spiegato a Fanpage.it che l'uomo era risalito subito a Milano, ma del bambino non c'era traccia. Denunciata così la donna, la polizia l'ha interrogata, ma non avrebbe risposto sulla questione. E dopo la denuncia a piede libero, anche di lei si sono perse le tracce. E intanto del piccolo, che avrebbe dovuto riprendere anche scuola a Napoli, nessuna notizia. "Sappiamo che pochi giorni prima", spiega Pisani a Fanpage.it, "la donna avesse richiesto un passaporto per il bambino al Consolato Generale Della Repubblica Senegalese di Milano. Non sappiamo se gli sia stato o meno concesso, perché per motivi di privacy non ci mettono al corrente". L'appello degli avvocati Angelo Pisani, Danila Rocchi e Carlo Bianco, che assistono il padre del bambino, è rivolto "ai ministri degli Interni, degli Esteri e della Giustizia a mettere in campo ogni misura per le ricerche e ritrovamento del bambino onde avere almeno notizie, poi il Tribunale di Napoli provvederà in merito".