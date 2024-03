Lancia liquido infiammabile contro i poliziotti e gli dà fuoco: 42enne arrestato a Posillipo Le fiamme sono state prontamente spente. L’uomo ha anche minacciato gli agenti brandendo due asce e un cacciavite e lanciando contro di loro pietre e sostanze acide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Momenti di follia a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver aggredito agenti della Polizia di Stato. I poliziotti del commissariato Posillipo e dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nel quartiere, dove era stata segnalata una lite in un'abitazione: giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la porta dell'appartamento chiusa. Con l'ausilio dei vigili del fuoco e degli agenti del commissariato San Ferdinando, i poliziotti sono riusciti ad aprire un varco nella porta; il 42enne, però, ha tentato di ostacolare gli operatori brandendo due asce, nonché gettando del liquido infiammabile contro di loro, appiccando poi le fiamme con un accendino. Fortunatamente, il fuoco è stato prontamente estinto, senza che vi fossero conseguenze per i poliziotti.

Come se non bastasse, il 42enne ha minacciato gli agenti con un cacciavite e ha lanciato contro di loro pietre e sostanze acide; anche in questo caso, per fortuna, non ci sono state conseguenze per i poliziotti. Infine, seppur con difficoltà, l'uomo è stato bloccato. Per il 42enne è scattato così l'arresto con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e tentato incendio.