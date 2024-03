Ladro d’auto fermato durante un colpo: in casa anche una “centrale” per i furti Un ladro d’auto napoletano fermato ad Aversa mentre rubava una Alfa Romeo Giulietta: in casa, decine di attrezzature per rubare le vetture, tutte sequestrate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Bloccato durante un "normale" furto d'auto, ma a casa aveva una sorta di "centrale operativa" per il furto di vetture. La scoperta dei carabinieri di Marcianise è avvenuta ad Aversa, nel Casertano: sequestrate decine di dispositivi utilizzati per rubare le automobili. In manette un 57enne della provincia di Napoli, che dovrà rispondere di furto con violenza sulle cose, e si trova adesso agli arresti domiciliari.

Tutto è iniziato la scorsa mattina in via San Lorenzo ad Aversa, in provincia di Caserta: qui, i carabinieri in strada per un servizio del controllo del territorio, hanno assistito di fatto in diretta ad un furto di una Alfa Romeo Giulietta, intervenendo nell'immediato e bloccando l'uomo, un 57enne della provincia di Napoli. L'uomo infatti, credendo di non essere stato visto, aveva appena aperto la portiera con una chiave universale ma dopo aver avviato il motore con un dispositivo elettronico collegato alla centralina è stato fermato dai militari dell'Arma, che gli hanno anche sbarrato la strada per evitargli la fuga.

Ma la vera scoperta è avvenuta dopo, con la perquisizione in casa dell'uomo che ha permesso ai carabinieri di ritrovare un'attrezzatura professionale per rubare le automobili (tutta di provenienza illecita), e nel dettaglio: 53 cilindretti di avviamento autovetture, 3 blocchi di avviamento, 1 chiavino universale artigianale, 15 telecomandi, 34 chiavi di auto, 4 chiavi antifurto, 5 centraline, 3 blocchi elettronici, oltre a vari documenti di identità appartenenti vittime di furti di auto. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 57enne è stato arrestato e portato ai domiciliari, in attesa delle decisioni della autoritià giudiziaria.