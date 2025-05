video suggerito

Napoli, ladri nella farmacia al Vomero trovano casse vuote e fumogeni. Il titolare: “Ve lo avevo promesso” Tentato furto nella farmacia Russo al Vomero, Napoli: ma i ladri non trovano nulla da rubare. Il titolare: “Dopo due furti, ve lo avevo promesso” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

867 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo schermo a led esterno della farmacia

Un tentativo di furto andato a male quello tentato all'interno della farmacia Russo al Vomero, nel quartiere collinare di Napoli, in via Simone Martini. Ma i ladri hanno trovato ad attenderli sia un nebbiogeno, sia le casse vuote. E così sono dovuti scappare, senza bottino. E il dottor Giovanni Russo, il titolare, ha voluto anche prendersi una piccola "rivincita", scrivendo sullo schermo a led esterno un piccolo "promemoria per i ladri".

Carissimi ladri, vi avevo avvisato l'ultima volta che siete venuti a fare visita alla mia farmacia (1° furto 14 agosto, 2° furto 4 gennaio, 3° furto stanotte 4 maggio), che avrei fatto trovare le casse vuote. Io mantengo sempre le promesse. Devo dire che questa volta sono stato un po' cattivello, perché non vi ho informato che avrei installato l'impianto nebbiogeno. Purtroppo, ahimé, stanotte quando siete venuti a farmi visita è entrato in funzione e siete dovuti scappare come conigli. Io amo Napoli e non sarete voi con questi atti vili e meschini a farmi cambiare idea o peggio ancora ad indurmi a lasciare la professione che amo.

Pertanto, vi avviso che la prossima volta che verrete vi farò trovare ancora un'altra sorpresa. Intanto vi saluto e vi auguro un pessimo lavoro, come quello di stanotte. Dimenticavo: forza Napoli, sempre!

Farmacia Russo che al Vomero è molto nota: anche perché lo schermo a led viene spesso utilizzato anche dal dottor Russo, storico tifoso del Napoli, per dare aggiornamenti dei gol, messaggi di giubilo e perfino inviti a mantenere la calma "scaramantica" nella lotta scudetto. Ma stavolta, il messaggio di "vittoria" è stato il suo.

Il messaggio completo del dottor Giovanni Russo all'esterno della farmacia