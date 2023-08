“L’acqua non mi piace”, detenuto brucia materasso e intossica 3 agenti a Carinola L’incendio ieri mattina nella struttura penitenziaria del Casertano. Il sindacato Uspp: “Dichiarare lo stato di emergenza delle carceri”.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe trovato non di suo gradimento l'acqua che aveva appena acquistato: sostenendo che avesse un cattivo sapore, aveva preteso che la bottiglia gli venisse cambiata e, per ripicca, avrebbe incendiato un materasso. Ci sarebbe questo, secondo la ricostruzione del sindacato di Polizia Penitenziaria, dietro l'episodio avvenuto nella tarda mattinata di ieri nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, e che ha portato all'intossicazione per tre agenti.

A raccontarlo è l'Uspp in una nota a firma del segretario regionale campano, Ciro Auricchio, che chiede, in virtù di precedenti simili che si sono verificati in diverse strutture penitenziarie, che venga dichiarato lo stato di emergenza delle carceri. I tre agenti, soccorsi, sono in buone condizioni di salute. Scrive il sindacato nella nota: