“Sostengo l’accordo alle Regionali in Campania, serve a battere la destra. Fico è un candidato prestigioso”

Regionali Campania, Alfonso Coccoli, segretario Pd a Pompei: "Il centrodestra critica? Hanno avuto cinque anni e non sono in grado nemmeno di trovare un loro candidato…"

Alfonso Coccoli, segretario Pd Pompei

Alfonso Coccoli ha 25 anni. Da due è segretario cittadino del Partito Democratico a Pompei (Napoli). Si riconosce – spiega – in "Area Dem" all'interno del partito e non ci sta a definire l'attuale fase – l'accordo per candidare Roberto Fico alla Regione e far guidare il partito in Campania a Piero De Luca, una sconfitta. «Io ho firmato per la candidatura di Piero. E vorrei avere la possibilità di spiegare perché secondo me questo accordo è giusto», chiede.

Dunque perché è giusto, secondo lei, il "patto dei De Luca" con Schlein?

Anzitutto per un motivo molto semplice: nello scacchiere nazionale la Campania non è secondaria. Non dobbiamo mai dimenticare che l'appuntamento principale da costruire è quello alle Elezioni Politiche per mandare a casa la destra. Per questo dobbiamo strutturare alleanze e quella naturale è col Movimento Cinque Stelle insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra e altri.

Ma il problema di molti suoi colleghi di partito non è Fico, è De Luca junior alla segreteria in Campania. Ci vuole per forza un accordo con De Luca ?

Non ci vuole per forza De Luca se vogliamo vincere. Ma davvero dobbiamo scordarci che è stato il nostro presidente per dieci anni? Lo vedo strano come atteggiamento. Io, guardi, lo sforzo di Elly Schlein lo condivido.

Okay. Ma ai militanti cui invece questo patto è rimasto sullo stomaco cosa dice?

Durante la campagna elettorale sarà a noi spiegare che è un accordo e qual è il nostro programma. E che non è tutto o bianco o nero. Poi bisogna pure avere un po' di equilibrio nel valutare questi dieci anni di Regione…

Vale a dire?

Per me molte cose sono state fatte. Su Sanità e Trasporti, c'è da lavorare e sono sicuro che Piero De Luca, così come il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi condividono questa idea. Partiamo proprio dal "Modello Napoli" che ha avuto successo con Manfredi e sono sicuro che avremo uno slancio maggiore. Poi posso dire che una discontinuità c'è?

E quale?

Abbiamo una forza nuova, sono i Cinque Stelle. E il candidato è prestigioso, Roberto Fico. Ha lavorato alla formazione del secondo governo Conte, è uno degli sponsor del campo largo, è stato la terza carica dello Stato.

Intanto il centrodestra vi sta bersagliando di critiche dicendo che siete "i pupazzi" di De Luca padre e figlio.

Il centrodestra in Campania? Ma se manco un il candidato hanno? Hanno avuto cinque anni per prepararsi, manco l'opposizione hanno fatto. Parlano di noi, ma qui c'è dibattito, loro non hanno alcuna autonomia di proposta.