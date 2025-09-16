La vergognosa offerta di lavoro: 150 euro a settimana per 50 ore in un bar al Centro Direzionale di Napoli

La conversazione per il lavoro con la paga da fame

Napoli, Centro Direzionale. Si tratta di una zona ad altissima presenza di ristoranti, gastronomie e bar, visti i numerosi uffici che ovviamente hanno altrettanti numerosi lavoratori che fanno pausa pranzo in zona. La proposta di lavoro per un aspirante cameriere giunta sui canali social del deputato napoletano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è a dir poco vergognosa.

Un bar della zona ha proposto a un candidato turni dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio, con una pausa per il pranzo, per un totale di circa 50 ore settimanali. La retribuzione indicata è di 150 euro a settimana, pari a circa 3 euro l’ora. L'annuncio è arrivato tramite messaggistica privata e riguarda mansioni di «consegna e servizio ai tavoli». Ovviamente non c'è nemmeno da discutere su eventuali contratti di lavoro: vista la cifra è assolutamente illegale. «Per 150 euro a settimana vuol dire che cerca uno schiavo, non un collaboratore», commenta uno degli utenti. E ancora: «Poi dicono che la generazione di oggi non vuole lavorare in giro ci sono questi parassiti che vogliono sfruttare è logico».

