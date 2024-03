La strada sprofonda, betoniera inghiottita dalla voragine: il video del salvataggio ad Atripalda La strada in via Cesinali ad Atripalda è sprofondata al passaggio del mezzo pesante. I vigili del fuoco sono intervenuti con una gru. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sprofonda la strada ad Atripalda, in provincia di Avellino, e la betoniera viene inghiottita dalla voragine. È necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che arrivano con una gru, per liberare l'enorme macchinario rimasto intrappolato nella buca. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì 12 marzo 2024 nel comune irpino. I Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda con l'autogru. La squadra ha recuperato il mezzo pesante rimettendolo in carreggiata e ripristinando la sicurezza nell'area.

Il cedimento è avvenuto improvvisamente, durante il passaggio della betoniera, in via Cesinali ad Atripalda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, dove a causa di uno sprofondamento stradale è rimasta coinvolta una betoniera. La sala operativa ha inviato sul posto una squadra supportata dall'autogru, che hanno recuperato il pesante automezzo rimettendolo in carreggiata. Sono stati interessati gli enti dell'Alto Calore e della Sidigas, perché nel crollo sono rimaste danneggiate le condutture della rete dei sottoservizi sia idrici che del gas metano. I tecnici delle due società si sono messi subito al lavoro per riparare i guasti nel più breve tempo possibile.