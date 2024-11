video suggerito

La storica Farmacia degli Incurabili riapre il 30 novembre, chiusa 5 anni fa dopo il crollo in ospedale Domani, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca visiterà la Farmacia degli Incurabili, nel complesso ospedaliero nel cuore di Napoli chiuso da 5 anni dopo il crollo di parte della pavimentazione. Via anche al bando di gara per i lavori di riqualificazione del nosocomio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La storica Farmacia degli Incurabili

Mancano pochi giorni alla riapertura della storica Farmacia degli Incurabili, vero e proprio museo che afferisce al complesso ospedaliero di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, nel cuore di Napoli, chiuso ormai da cinque anni, dopo che, nell'aprile del 2019, un crollo interessò parte della pavimentazione. Ebbene, la storica Farmacia riaprirà il prossimo 30 novembre e sarà nuovamente fruibile al pubblico.

Nella mattinata di domani, giovedì 21 novembre, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, visiterà la Farmacia degli Incurabili. Successivamente, poi, nella Sala dell'Ordine della Monache Clarisse Cappuccine, in via Luciano Armanni, De Luca illustrerà il progetto di riqualificazione del complesso ospedaliero degli Incurabili, oggetto del bando di gara che darà nuova vita al complesso, che da un lato rimarrà una struttura socio-sanitaria e dall'altro si trasformerà in un polo museale e culturale.

Come sarà il nuovo ospedale degli Incurabili a Napoli

Il piano per dare nuova vita al complesso degli Incurabili è ormai pronto da oltre un anno e, come detto, a breve si aprirà il bando di gara per attuare il progetto, del quale la riapertura della storica Farmacia rappresenta un primo passo. Il nuovo ospedale avrà 90 posti letto per i ricoveri oltre a uno spazio museale. Nella fattispecie, ecco su cosa interverranno i lavori di ristrutturazione:

Leggi anche Riapre via Kagoshima al Vomero: era chiusa dal 14 ottobre per il crollo di un muro

la realizzazione di un’Area Sanitaria (circa 16.700 mq) articolata in Casa della Comunità, Ospedale di Comunità, Degenza riabilitativa, Lungodegenza, Area per Attività Riabilitative, Centro Diurno Alzheimer, Diagnostica per immagini, Poliambulatori medici specialistici, Medicina di Laboratorio e Area Prelievo, Aree generali di supporto;

la realizzazione di un’Area Museale e Espositiva (13.500 mq) articolata in Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina, Farmacia Storica, Biblioteca/Digital Innovation Hub, Sala concerti e convegni (Chiesa di S. M. del Popolo degli Incurabili), spazi espositivi esterni sulle terrazze, bar e ristorante;

il recupero e la ristrutturazione delle unità immobiliari abitative esistenti (1.400 mq)