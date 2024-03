La storia di Vida Shahvalad, la ragazza morta col fidanzato Enzo a Napoli. Non è vero che la salma è stata rifiutata dall’Iran Non è vero che la salma di Vida Shahvalad la ragazza iraniana di 21 anni era stata rifiutata dall’Iran. Storia di come si è arrivati al “cortociruito”: Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Occorre chiarire molti aspetti della vicenda che riguarda Vida Shahvalad la ragazza iraniana di 21 anni morta a Napoli in tragiche circostanze, avvelenata dagli scarichi di auto mentre era in un momento di intimità un garage condominiale insieme al fidanzato, Enzo Nocerino, anch'egli deceduto. Il primo aspetto è questo: la salma della sfortunata ragazza ad oggi non è stata rifiutata dall'Iran. Non sarebbe stato possibile, visto che l'autopsia sul corpo della giovane donna è prevista per venerdì 22 marzo. La circostanza è chiarita a Fanpage.it da Ahmad Bahramzadeh, amico di Vida e in contatto con la famiglia della giovane e ora desideroso di smentire questa notizia che circola ma che a ora non trova conferme.

Fanpage.it ha contattato le ambasciate d'Italia a Tehran e quella dell'Iran a Roma chiedendo le posizioni ufficiali delle rappresentanze diplomatiche. Nel pomeriggio è arrivata la posizione degli iraniani:

Le necessarie pratiche per il trasferimento della salma della giovane sono seguite con attenzione e celerità da parte dell'Ambasciata e delle autorità in Italia. Non appena sarà reso noto il parere definitivo dell'autorità competente (Procura di Napoli), le operazioni relative al trasferimento della salma , già per altro inizialmente avviate in coordinamento con le agenzie funebri competenti e i famigliari, verranno concluse al fine di permettere nel più breve tempo possibile il rientro delle spoglie in Iran.

Andiamo a ritroso: cosa è successo da far pensare che la salma fosse stata rifiutata? I fatti sono questi: ieri Alfredo Nocerino, il papà del povero Enzo, ha trovato la forza di parlare di questa orribile storia ai microfoni della "Radiazza" di Radio Marte, con Gianni Simioli e Serena Li Calzi. Ha riportato le parole di un amico della famiglia e parlato del tg iraniano in cui si dava la notizia di questa tragedia avvenuta in Italia, parlando dei due ragazzi semivestiti e appartati». E qui c'è il cortocircuito.

Il telegiornale in lingua farsi racconta, basandosi su un potpourri di articoli italiani sulla vicenda una serie di particolari non confermati: che i due avessero avuto o stessero per avere rapporti sessuali, che al momento dei ritrovamento dei cadaveri fossero semivestiti eccetera. Su Youtube i commenti sono preoccupati e indignati, dei tipo: «State giocando con l'onore e la vita di una connazionale e di una famiglia per fare contenuti». Ma perché questa indignazione?

C'è un non-detto di cui gli iraniani ovviamente non parlano facilmente: l'azione della cosiddetta polizia religiosa dell'Iran (anche definita polizia morale), la la Gasht-e Ershad, che nella Repubblica islamica iraniana si occupa di «proteggere» i valori iraniani, spesso con censura e violenze. Vida Shahvalad era una ragazza perbene, sveglia e degna di stima, la sua vita era assolutamente limpida ma viveva all'occidentale, contro certi precetti che in Iran evidentemente sono legge. Legge anche imposta contro chi si ribella.

Dunque la paura che Vida Shahvalad venisse raccontata dai media iraniani come una «poco di buono» o «di facili costumi» (ammesso che queste definizioni abbiano senso e abbiano uguale senso per tutti) ha fatto il resto, facendo alzare un muro di protezione mista a diffidenza e paura, in un contesto in cui basta nonnulla per rovinare la vita di intere famiglie. Oggi è arrivata la dichiarazione dell'ambasciata di Tehran a Roma: «Profondo cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici e alla comunità degli studenti residenti in Italia»: fa pensare che quanto meno la povera ragazza potrà riposare per sempre nella sua città natale. Anche se Napoli, attraverso il suo sindaco Gaetano Manfredi, dimostrandosi città solidale, aveva fin da subito offerto ogni supporto, anche quello della sepoltura in città».

