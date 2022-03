La storia dell’ex militare napoletano che parte per combattere nella guerra in Ucraina La storia del trentatreenne napoletano, ex esponente delle forze dell’ordine e della Marina militare che ha spiegato a Fanpage.it perché vuole unirsi a chi combatte in Ucraina.

A cura di Carmine Benincasa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo abbiamo chiamato Gennaro, ha 33 anni ed ha chiesto di celare il suo volto davanti alla telecamera di Fanpage.it per non essere riconosciuto dalla famiglia, cui spiegherà con una lettera cosa sta andando a fare. Si tratta di un uomo che si è qualificato come «ex militare con 10 anni di servizio» sia nelle forze dell'ordine italiane, sia in Marina Militare. È una delle persone, lui assicura che ce ne sono altre, che ha deciso di unirsi alla milizia estera che andrà a resistere in Ucraina all'occupazione dei militari russi ordinata da Vladimir Putin.

Gennaro spiega che fin dalle immediate ore dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha iniziato a pesare che doveva dare il suo contributo come militare e ha fatto richiesta all'ambasciata d'Ucraina in Italia di poter partire e unirsi a chi già è sul fronte.

«Posso fare qualsiasi cosa, io voglio soprattutto proteggere le persone e dare una mano usando la mia esperienza militare». L'ex militare napoletano sconsiglia a chi è sprovveduto e senza una preparazione di partire per il fronte, soprattutto per chi "vuole solo esserci". Ad oggi Gennaro non ha detto nulla alla famiglia: ha lasciato una lettera per loro in cui spiega le motivazioni del gesto. Ed è sicuro che «loro capiranno».