La stessa auto prende fuoco due volte nella stessa notte: mistero in Irpinia L’episodio a Carpiglia Irpina, nella provincia di Avellino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alla mezzanotte di ieri, per domare le fiamme che avevano avviluppato un’automobile. Poche ore dopo, intorno alle 4, i pompieri sono tornati sul posto, dal momento che la stessa automobile stava nuovamente bruciando.

A cura di Valerio Papadia

Davvero molto singolare e avvolto dal mistero quanto accaduto la scorsa notte a Capriglia Irpina, piccola cittadina della provincia di Avellino, dove la stessa auto ha preso fuoco due volte a distanza di poche ore l'una dall'altra. I vigili del fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti una prima volta, intorno alla mezzanotte, in via Nazionale, dove una vettura in sosta era stata interessata da un incendio. I pompieri hanno estinto le fiamme prima che il rogo potesse causare ulteriori danni. Soltanto qualche ora dopo, intorno alle 4, i vigili del fuoco hanno dovuto fare ritorno sul posto, dal momento che la stessa automobile era stata interessata da un nuovo incendio: in questa occasione, l'intera vettura è stata avviluppata dalle fiamme; i pompieri hanno dovuto dapprima mettere in sicurezza l'area per spegnere l'incendio. Spetta ora agli accertamenti del caso stabilire la natura dei due roghi, che sembrerebbero, per le modalità, essere dolosi.

Sono tantissimi purtroppo, però, gli incendi che, nel corso di questa estate, stanno flagellando la Campania. Solo qualche giorno fa, un incendio ha coinvolto il Monte Maggiore, sul versante di Rocchetta e Croce, provincia di Caserta. La colonna di fumo denso e nero che si è sprigionata dal rogo ha indotto il sindaco, Salvatore Geremia, a disporre l'immediata evacuazione del centro storico. Vasto incendio anche quello che ha colpito il Monte Epomeo, sull'isola di Ischia: le fiamme hanno danneggiato alcuni casali di campagna, nonché cabine elettriche e telefoniche, provocando anche l'esplosione di alcune bombole di gas; per fortuna, non si segnalano feriti.