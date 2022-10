La slot machine è occupata, ma lui vuole giocare: accoltella un uomo per fargli cedere il posto In manette è finito un 42enne di Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, accusato di lesioni pluriaggravate ai danni di un altro uomo.

Ha accoltellato un uomo soltanto per poter giocare a una slot machine: oggi, sabato 8 ottobre, a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, gli agenti del locale commissariato, unitamente a quelli del commissariato di Castellammare di Stabia, hanno arrestato un 42enne del posto – A.C. le sue iniziali – già noto alle forze dell'ordine; per lui, come disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni pluriaggravate. Al 42enne vengono contestati anche i reati di tentata violenza privata e di porto illegale di armi.

I fatti contestati all'uomo si riferiscono allo scorso 4 settembre 2022 e si sono verificati proprio a Torre Annunziata. Quel giorno, il 42enne si era recato in una tabaccheria della città oplontina adibita anche a sala giochi, con l'intenzione di giocare a una slot machine: l'apparecchio era però occupato da un uomo, la vittima. Così il 42enne, per convincere l'altro avventore a cedergli il posto, lo ha accoltellato due volte, una al dorso e l'altra alla mano. A seguito dell'attività investigativa, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il 42enne, che come detto è stato arrestato questa mattina e, all'esito delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.