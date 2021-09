La situazione di venerdì 3 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania cala il tasso di incidenza settimanale, che si attesta ai livelli dei primi giorni di agosto. In leggero calo la percentuale di occupazione dei posti letto in area non critica (9,43%), in aumento quella per la Terapia Intensiva (3,96%, 26 persone ricoverate). I nuovi positivi Covid di ieri, 2 settembre, sono stati 461.

Cala leggermente in Campania il tasso di incidenza settimanale, ma aumenta il numero di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, dove si registra una percentuale di occupazione che sfiora il 4%. Ieri in regione sono stati registrati 461 nuovi casi Covid (emersi da 18.883 tamponi, percentuale del 2,44%, in linea con quelle dei giorni scorsi), con 9 decessi (in totale 7.761) e 555 guariti (complessivamente 430.060 dall'inizio dell'epidemia).

In base agli ultimi dati disponibili, contenuti nel bollettino di ieri della Regione Campania e in quello nazionale della Protezione Civile, in Campania gli attualmente positivi sono 8.908 (-103 rispetto alla precedente rilevazione). Di questi, 8.519 (-97) sono in isolamento domiciliare fiduciario. Le persone ricoverate in ospedale sono 389, di cui 363 (-10) in area non critica e degenza ordinaria (su 3.160 posti disponibili dichiarati, tra strutture pubbliche e offerta privata) e 26 (+4) in Terapia Intensiva (su 656 posti letto disponibili negli ospedali campani).

Coi nuovi dati cala ulteriormente il tasso di incidenza settimanale (da 60,13 a 55,99 nuovi contagiati su 100mila abitanti), tornando ai livelli registrati nella prima decina di giorni di agosto e avvicinandosi alla soglia massima della zona bianca, fissata in 50 nuovi contagiati per 100mila abitanti. La percentuale di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva è in aumento, passando da 3,35% a 3,96%. In leggero calo, invece, quella relativa all'area non critica e alla degenza ordinaria (da 9,73% a 9,43%, per ieri la Regione Campania ha comunicato un totale di 3.849 posti letto disponibili).