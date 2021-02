Sale ancora il contagio di Coronavirus in Campania: i dati, al momento, non sembrano comunque tali da far slittare la Campania verso la zona arancione, ma vengono tenuti sotto stretta osservazione. Mentre da oggi quasi mezza Italia rischia di diventare arancione (ad Abruzzo, Toscana, Liguria, Molise, Umbria e provincia di Trento, già tali, potrebbero infatti unirsi Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte, con l'Abruzzo che invece potrebbe finire in zona rossa dove si trova già fino a fine febbraio la provincia autonoma di Bolzano), la Campania dovrebbe dunque mantenere la zona gialla: ma i numeri, come detto, preoccupano e non poco.

Il bollettino giornaliero della regione Campania, infatti, ha fatto registrare ieri giovedì 18 febbraio dati ancora una volta alti, sebbene stabili: 1.573 nuovi casi a fronte di 19.886 tamponi analizzati nelle 24 ore precedenti. Il rapporto tra tamponi processati e positivi scoperti è dunque al di sotto di quel 10% superato appena pochi giorni fa, ma ancora pericolosamente alto, così come i nuovi decessi dovuti a CoViD-19 (29 nella sola giornata di ieri). Alto anche il numero di casi attivi in Regione: la Campania ne ha infatti 69.679, il maggior numero d'Italia davanti alla Lombardia, seconda con 48.693 (oltre 20mila in meno) e alla Puglia, terza con 38.034 (trentamila in meno).

Continuano a preoccupare anche i numeri sul contagio nelle scuole ed in particolare nel capoluogo di Napoli. Nella sola giornata di ieri, si sono registrati altri 45 casi tra studenti, docenti e personale scolastico di vario genere: una crescita esponenziale che torna a proiettare gli istituti scolastici al centro delle polemiche: dalla riapertura (11 gennaio) ad oggi, la percentuale di contagio è enormemente cresciuta, infatti, soprattutto nella fascia d'età tra i 6 ed i 18 anni. Nell'ultimo bollettino dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro di ieri, erano 39 gli studenti positivi in un solo giorno, più tre insegnanti e tre membri del personale non docente.