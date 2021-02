Sono 1.573 (di cui 156 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.886 (di cui 2.829 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati contenuti nel bollettino odierno diramato, come avviene quotidianamente, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si registrano purtroppo anche 29 nuovi decessi (10 deceduti nelle ultime 48 ore, 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri​, in totale 4.082), mentre un dato molto positivo arriva dalle persone guarite, che sono state 2.041 (in totale 174.901) e che, dopo molti giorni, tornano a superare i nuovi contagi. Dall'inizio della pandemia di Coronavirus, ormai un anno fa, in Campania sono 248.165 (di cui 3.543 antigenici) le persone risultate positive, mentre sono 2.733.904 (di cui 72.503 antigenici)​ i tamponi analizzati.

La curva del contagio resta dunque stabile, ma non decresce, così come stabile è l'indice di positività, vale a dire il rapporto tra i tamponi positivi su quelli analizzati, che anche oggi si mantiene al di sotto del 10%. Resta stabile anche la situazione degli ospedali della Campania, vale a dire lo stato di occupazione dei posti letto nei reparti Covid di degenza ordinaria e di terapia intensiva. Come avviene quotidianamente, l'Unità di Crisi ha diffuso i dati aggiornati a oggi, giovedì 18 febbraio, di seguito riportati: