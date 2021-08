La situazione di venerdì 13 agosto sul Coronavirus in Campania I dati dell’ultimo bollettino regionale sull’andamento della pandemia di Coronavirus indicano ancora un aumento dei contagi: sono 543 i nuovi casi in Campania. Si registra anche un focolaio in una Rsa di Buccino, nella provincia di Salerno: 24 persone risultate positive e struttura in isolamento.

A cura di Valerio Papadia

Aumentano ancora i casi di Coronavirus in Campania, a causa della diffusione soprattutto della variante Delta. I dati diramati nell'ultimo bollettino regionale parlano di 543 nuovi casi e di un tasso di positività (rapporto tra tamponi positivi sul totale di quelli analizzati) che schizza all'8,18%, dato più alto da mesi. A far aumentare i contagi, in Campania, anche nuovi focolai: in una Rsa di Buccino, nella provincia di Salerno, sono 24 le persone risultate positive. La struttura è stata messa in isolamento, come ha reso noto il sindaco, Nicola Parisi, che con un'apposita ordinanza ha disposto il divieto di accesso alla Rsa per "soggetti terzi diversi da operatori in servizio presso la struttura, personale amministrativo e sanitario e chiunque altro soggetto con ruolo funzionale alle attività della struttura".

In una fase della pandemia delicata come quella che stiamo attraversando, si ribadisce l'importanza dei vaccini anti-Covid. In una intervista a Fanpage.it Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli (che comprende gli ospedali Cotugno, Monaldi e Cto) ha ribadito come tutti i pazienti ricoverati all'ospedale Cotugno (centro di riferimento regionale per le malattie infettive e per la pandemia) non siano vaccinati. "Tutti i nostri pazienti ricoverati non sono vaccinati. E i pochi vaccinati che arrivano in pronto soccorso hanno sintomi minimi e talmente blandi che non hanno bisogno di essere ricoverati" ha detto Di Mauro.