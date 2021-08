Focolaio Covid in una Rsa di Buccino (Salerno): 24 positivi, in quarantena l’intera struttura Focolaio Covid in una residenza sanitaria per anziani di Buccino (in provincia di Salerno): ventiquattro positivi tra ospiti e personale sanitario. In quarantena l’intera struttura, il sindaco Parisi firma un’ordinanza d’urgenza che vieta accessi di terzi all’edificio fino al 22 agosto. Il focolaio è emerso dopo i controlli in seguito alla positività di un’anziana ospite.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Focolaio di Covid in un residenza sanitaria per anziani di Buccino, in provincia di Salerno. Sono 24 i casi accertati all'interno, tutti legati ad un'anziana ospite che per prima era risultata positiva. Il sindaco Parisi è corso ai ripari e con una ordinanza ha disposta il divieto di accesso alla struttura fino al 22 agosto: divieto disposto per "soggetti terzi diversi da operatori in servizio presso la struttura, personale amministrativo e sanitario e chiunque altro soggetto con ruolo funzionale alle attività della struttura".

L'obiettivo è evitare che il virus si diffonda ulteriormente in paese. "Nella giornata di oggi, con molto rammarico registriamo 24 nuovi positivi tutti riconducibili alla Casa Albergo", spiega l'amministrazione comunale di Buccino. I 24 positivi sono sia ospiti che personale della struttura stessa, tutti casi emersi dopo che una anziana era risultata positiva al tampone: da lì, i controlli si sono estesi all'intera struttura, di fatto in quarantena per intero dopo la scoperta dei 24 casi di oggi. Il sindaco Parisi ha poi inviato tutti a "rispettare e adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine: sono fondamentali affinché il virus non si diffonda", ha concluso nella nota comunale. A Buccino, prima della scoperta del focolaio, i casi positivi erano sette: con i 24 casi di oggi, il piccolo comune di seimila anime del Salernitano sale a 31 casi attivi, e la paura è che il contagio possa essere già uscito nelle scorse ore dalla struttura, andando a colpire soprattutto chi non è ancora vaccinato e dunque indifeso contro la malattia.