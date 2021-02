L'Unità di Crisi della Regione Campania ha registrato, nelle ultime settimane, un trend in crescita di contagi Covid nelle scuole, in ogni fascia di età, situazione che potrebbe a breve riportare ad una chiusura degli istituti e a una ripresa della didattica a distanza. La decisione, però, è rimandata a martedì prossimo, alla luce di un nuovo monitoraggio in itinere; non è escluso che possa arrivare una nuova ordinanza regionale che richiuda le scuole a partire dal prossimo 15 febbraio.

Ieri i nuovi positivi erano stati 1.665 (105 di questi identificati da test rapido), di cui 1.457 asintomatici e 103 sintomatici, su 16.915 tamponi (con una percentuale del 9,84%). Ci sono stati 672 guariti e 23 morti (11 nelle 48 ore precedenti e 12 in precedenza ma registrati ieri). Gli attualmente positivi erano 63319 (+970); di questi, 61726 (+945) erano in isolamento domiciliare fiduciario. Le persone ricoverate in ospedale in degenza ordinaria Covid erano 1.490 (+22) su 3.160 posti disponibili tra offerta pubblica e privata, quelle in Terapia Intensiva 103 (+3) su 656 posti letto disponibili per tutte le patologie.

Complessivamente erano 228.846 le persone risultate positive al tampone in Campania dall'inizio dell'epidemia (tra cui 1.833 sottoposte ai test antigenici); delle contagiate, 161.648 sono guarite (70,64%) e 3.879 sono decedute (1,70%). In totale erano 2.506.569 i tamponi effettuati (di cui 36.777 antigenici), con una percentuale di positività del 9,13%. I dati sono contenuti nel bollettino del 5 febbraio dell'Unità di Crisi della Regione Campania (relativi, come sempre, alla situazione alla mezzanotte precedente).