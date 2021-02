Sono 1.665 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus che si registrano in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 16.915 (di cui 2.266 antigenici) tamponi analizzati: questo il bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia diramato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale e aggiornato a oggi, venerdì 5 febbraio. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si registrano purtroppo altri 23 morti (11 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri; in totale 3.879), mentre si abbassa notevolmente, rispetto al numero dei nuovi casi, quello dei guariti, che sono 672 (in totale 161.648). Dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in Campania sono 228.846 (di cui 1.833 antigenici) le persone risultate positive, mentre sono 2.506.569 (di cui 36.777 antigenici)​ i tamponi processati.

C'è una lieve risalita, dunque, della curva dei contagi in Campania. Ad indicarlo è anche l'ultimo report settimanale dell'Iss, che rileva sul territorio un aumento dei casi e dei focolai Covid, innalzando anche il rischio complessivo da basso a moderato: la Campania, però, resta in zona gialla. Sale anche, rispetto a ieri, il tasso di positività, che si avvicina pericolosamente oggi al 10 percento (9,84%). Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid negli ospedali della Campania, ecco di seguito riportati i dati contenuti nell'ultimo bollettino: