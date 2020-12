Resta stabile la curva del contagio da Coronavirus in Campania: gli ultimi dati diramati nelle ultime 24 ore dall'Unità di Crisi regionale confermano il trend delle ultime settimane, con un basso rapporto tra nuovi positivi e tamponi analizzati. Nella fattispecie, leggendo l'ultimo bollettino diramato nel pomeriggio di ieri, sono stati 1.201 i nuovi casi registrati, a fronte di 18.146 tamponi analizzati. Resta però alto il numero dei morti in Campania, che nell'ultimo bollettino sono stati 56 (22 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri), mentre un dato incoraggiante arriva dai guariti, che ormai da molti giorni superano di gran lunga il numero dei nuovi contagi: nell'ultimo bollettino i guariti sono stati 3.001.

Covid, Italia zona rossa a Natale

Intanto, nella serata di ieri, è arrivato l'annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm previsto per queste festività natalizie, che introduce misure più restrittive per cercare di tenere giù la curva del contagio. Come annunciato dal premier Conte, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutte le regioni italiane saranno zona rossa nei festivi e pre-festivi, mentre ci sarà la zona arancione nei restanti giorni feriali. Per fare chiarezza: zona rossa il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Zona arancione, quindi con meno restrizioni, il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. Intanto, da lunedì prossimo, 21 dicembre, parte in tutta Italia il divieto di spostamento. Per consentire, poi, una certa convivialità durante le festività natalizie, sarà possibile ricevere in casa fino a due persone non conviventi, dalle 5 alle 22.