La situazione di sabato 17 luglio sul Coronavirus in Campania La Campania resta in zona bianca, ma i contagi continuano a crescere: i dati dell’ultimo bollettino indicano 204 nuovi casi di Coronavirus e 4 morti, con un tasso di positività che sale al 2,78%. Intanto, il governatore Vincenzo De Luca ha assicurato che entro ottobre la Campania avrà raggiunto l’immunità di gregge.

A cura di Valerio Papadia

Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Campania: i dati dell'ultimo bollettino, diramato nel pomeriggio del 16 luglio, indicano 204 nuovi casi su 7.325 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di positività – rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – si attesta dunque al 2,78%, in aumento rispetto al giorno precedente. Si registrano anche 4 nuovi decessi. Per fortuna, l'aumento dei contagi non è accompagnato da un aumento dei ricoveri: sia quelli in terapia intensiva che quelli in degenza ordinaria Covid, infatti, restano stabilmente bassi.

Negli ultimi giorni, l'aumento dei contagi è stato accompagnato dal timore che la Campania potesse tornare in zona gialla. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, che viene reso noto ogni venerdì, ha però confermato la Campania in zona bianca, pur evidenziando, come si è osservato nell'ultimo periodo, una risalita della curva del contagio.

De Luca: "Immunità di gregge entro ottobre"

Intanto, il governatore Vincenzo De Luca, nella consueta diretta del venerdì, ha rivelato la sua preoccupazione per la risalita dei contagi, causata in particolar modo dalla variante Delta, diventata predominante. "Dobbiamo avere prudenza ma anche serenità. Vedo crescere in connessione con il diffondersi della variante Delta, un clima pesante nel nostro Paese. È sbagliato. Dobbiamo essere consapevoli ma non cadere nell'angoscia" ha detto il governatore campano, che ha assicurato: "Entro prima decade di ottobre 4,6 milioni di immunizzati, ovvero l'obiettivo per garantire una immunità di gregge".