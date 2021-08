La situazione di sabato 14 agosto sul Coronavirus in Campania I contagi da Coronavirus restano alti in Campania: 622 quelli registrati dall’ultimo bollettino della Protezione Civile. Resta alto anche il tasso di positività (rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati) che si attesta all’8,62%. Per evitare assembramenti, alcuni Comuni hanno deciso di vietare i falò la notte di Ferragosto.

Restano alti, purtroppo, i contagi da Coronavirus in Campania: gli ultimi dati contenuti nel bollettino diramato, come di consueto, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, parlano di 622 nuovi casi. Resta alto anche il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, che si attesta all'8,62%. In uno scenario del genere, il vaccino contro il Covid-19 diventa di fondamentale importanza per fermare l'avanzata della pandemia: il direttore generale dell'ospedale Cotugno di Napoli, Maurizio Di Mauro, in una intervista a Fanpage.it, ha dichiarato che i pazienti ricoverati attualmente per Covid sono tutti non vaccinati.

Falò vietati la notte di Ferragosto per evitare assembramenti

Intanto, in vista del Ferragosto, alcuni Comuni stanno prendendo provvedimenti per evitare che si verifichino assembramenti e che quindi il contagio possa estendersi. A Pozzuoli, ma anche a Bacoli, i rispettivi sindaci hanno chiuso le spiagge libere del territorio nella notte tra il 14 e il 15 agosto. "Non ci potranno quindi essere bivacchi, ne accensioni di braci o fuochi questi ultimi nemmeno sulle spiagge in concessione. Considerata l'usanza, diffusa soprattutto tra i giovani, di festeggiare l'arrivo del ferragosto sulle spiagge e visto che siamo ancora in emergenza sanitaria, vogliamo in particolare evitare, così come abbiamo fatto lo scorso anno, che si formino rischiosi assembramenti" ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

A Napoli green pass anche a chi è guarito o si è vaccinato all'estero

Dal 17 al 19 agosto, al centro vaccinale allestito nell'Hangar Atitech di Capodichino, l'Asl Napoli 1 Centro rilascerà il green pass anche a chi è guarito o si è vaccinato all'estero. In questo ultimo caso, l'Asl precisa che si prenderanno in considerazione soltanto i vaccini approvati dall'Ema (l'agenzia europea del farmaco): Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca.