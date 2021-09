La situazione di sabato 11 settembre sul Coronavirus in Campania Rimane stabile la situazione sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania. Secondo gli ultimi dati, diminuisce, per fortuna, la pressione sanitaria sugli ospedali, con un calo dei ricoverati sia in terapia intensiva che nei reparti di degenza ordinaria. Proseguono le iniziative per aumentare la copertura vaccinale.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessuna variazione significativa sull'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania. Secondo gli ultimi dati, diramati nel pomeriggio di ieri (venerdì 10 settembre) dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, sono 359 i nuovi casi, con un tasso di positività – rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta al 2,25%, senza significative variazioni rispetto ai giorni precedenti. Sono 7, invece, i decessi registrati.

Intanto, durante la consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha reso noto un forte rallentamento della campagna vaccinale contro il Covid-19. "Avevamo ipotizzato 40mila somministrazioni al giorno, ma c'è stato quasi un dimezzamento di questo dato". In Campania, circa il 30% della popolazione non ha copertura vaccinale, nemmeno con una dose.

Sono tante, dunque, le iniziative sul territorio per invogliare i cittadini a vaccinarsi, soprattutto i più giovani, in vista del ritorno a scuola. L'Asl Napoli 2 Nord, ad esempio, ha deciso di regalare diari, quaderni, zaini e cuffie ai giovani che abbiano più di 12 anni, come incentivo alla somministrazione del vaccino contro il Coronavirus. A Napoli, invece, l'AOU Policlinico Luigi Vanvitelli ha avviato alcuni open day per vaccinare le donne in gravidanza.