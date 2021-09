Vaccino Covid, open day a Napoli per le donne in gravidanza al Policlinico Vanvitelli L’azienda ospedaliera Policlinico Luigi Vanvitelli, nel centro storico di Napoli, ha organizzato open day vaccinali contro il Coronavirus rivolto alle donne in gravidanza che non abbiano ancora ricevuto la propria dose. A partire dal prossimo 16 settembre, ogni giovedì mattina, dalle 9 alle 12.30, le donne incinte potranno recarsi nell’hub dell’ospedale per ricevere il vaccino.

A cura di Valerio Papadia

Open day per somministrare il vaccino contro il Covid-19 anche alle donne in gravidanza che non hanno ancora ricevuto nessuna dose: questa l'iniziativa dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Luigi Vanvitelli di Napoli. L'open day prenderà il via il 16 settembre e, ogni giovedì mattina, le donne incinte potranno recarsi nell'hub vaccinale dell'ospedale (sito nel complesso di Santa Patrizia, in via Armanni 7), dalle ore 9 alle ore 12.30, per sottoporsi alla somministrazione del vaccino. Saranno utilizzati vaccini a m-RNA, ovvero Pfizer o Moderna. "È prevista la possibilità di effettuare un controllo del benessere fetale a distanza di 30 minuti dalla vaccinazione" rende noto il Policlinico Vanvitelli.

A Napoli open day anche per la scuola

In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, nel capoluogo campano si procede anche a vaccinare professori e studenti. A partire dal 13 settembre e fino al 19, infatti, sono in programma open day aperti a tutti, in particolare al personale scolastico e agli studenti dai 12 anni in su. Per quanto riguarda queste categorie, infatti, gli open day dedicati andranno in scena il 15 e il 18 settembre negli hub della Stazione Marittima, della Mostra d'Oltremare e della Fagianeria del Bosco di Capodimonte dalle ore 9 alle ore 18.