A Napoli una settimana di Open Day per vaccinare contro il Covid prof e studenti dal 13 settembre A Napoli una settimana di Open Day per vaccinare contro il Covid i cittadini a partire da 12 anni in su, soprattutto prof e studenti, che ancora non l’hanno fatto, a partire dal 13 settembre prossimo e fino a domenica 19, proprio in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2021-22, mercoledì 15 settembre. A lanciare l’iniziativa è l’Asl Napoli 1 Centro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli una settimana di Open Day per vaccinare contro il Covid i cittadini a partire da 12 anni in su, soprattutto prof e studenti, che ancora non l'hanno fatto, a partire dal 13 settembre prossimo e fino a domenica 19, proprio in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2021-22, mercoledì 15 settembre. A lanciare l'iniziativa è l'Asl Napoli 1 Centro, che ha messo in campo anche degli speciali Open Day Viva la Scuola, dedicati al personale scolastico e agli studenti, che si terranno sempre la prossima settimana nelle giornate di mercoledì 15 e sabato 18 settembre.. Non servirà la prenotazione per ricevere la somministrazione della dose, anche se l'azienda sanitaria consiglia comunque di registrarsi sul portale regionale per accelerare le procedure.

Open Day dei vaccini per tutti: le date

L’iniziativa fa parte delle azioni che l’Azienda Sanitaria Locale di Napoli ha messo in campo su preciso indirizzo del governo regionale nell’ambito della campagna di comunicazione VACCINARSI TUTTI PER TORNARE ALLA VITA e che ha contribuito a fare della Campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma. Di seguito il calendario dettagliato: non è necessaria alcuna prenotazione

Stazione Marittima: da lunedì 13 a domenica 19 settembre (escluso martedì 14), ore 9-18, tutte le fasce d'età, con 1000 dosi al giorno

Leggi anche Vaccino Covid, open day a Napoli per le donne in gravidanza al Policlinico Vanvitelli

Mostra d’Oltremare: da lunedì 13 a domenica 19 settembre, ore 9-18, tutte le fasce d'età, con 3.500 dosi al giorno

Fagianeria di Capodimonte: da lunedì 13 a domenica 19 settembre, ore 9-18, tutte le fasce d'età, con 1.000 dosi al giorno

Open Day dei vaccini per prof e studenti: le date

Stazione Marittima: mercoledì 15 e sabato 18 settembre, ore 9-18, tutte le fasce d'età, con 1000 dosi al giorno

Mostra d’Oltremare: mercoledì 15 e sabato 18 settembre, ore 9-18, tutte le fasce d'età, con 3.500 dosi al giorno

Fagianeria di Capodimonte: mercoledì 15 e sabato 18 settembre, ore 9-18, tutte le fasce d'età, con 1000 dosi al giorno

Si ribadisce inoltre che la somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) è garantita anche presso i Distretti Sanitari di base ed anche in questo caso non è necessaria alcuna prenotazione; è assicurata l’apertura dal lunedì al venerdì (ore 9,00 – 16,00) a favore di tutte le fasce di età (12 – over 80).