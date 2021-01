In Campania superati i 100mila vaccinati al Coronavirus: è ancora prima in Italia per vaccini somministrati 103.228 su 101.145 dosi consegnate, pari al 102,1%. Numeri superiori al totale, perché, come spiegato negli scorsi giorni dalla Regione, è stata utilizzata anche la sesta fiale presente nella confezione. La regione continua ad essere zona gialla Covid19, come previsto dall'ultimo Decreto del Governo. Oggi sarà anche il primo giorno di scuola in presenza per gli studenti della terza elementare, che rientreranno in classe dopo i bimbi delle prime e seconde elementari, rientrati l'11 gennaio. Slittata invece la ripartenza per medie e superiori. Intanto, oggi è previsto l'arrivo della nuova fornitura del vaccino Pfizer, che sarà leggermente inferiorerispetto a quella prevista: 38mila dosi, circa, invece di 43mila, circa 4.600 dosi in meno. Il motivo è che la Pfizer sta potenziando il suo stabilimento in Belgio. La situazione dovrebbe tornare alla normalità dal 25 gennaio. Nella stessa data è previsto anche l'arrivo di altri 6mila vaccini di Moderna, dopo la prima fornitura di 8mila già consegnata. Intanto, però, resta alto il numero dei nuovi contagi: 1.021 i nuovi casi di Covid registrati in regione, a fronte di 14.558 tamponi analizzati.

in foto: La Vaccine Card della Campania

Ieri i primi richiami della vaccinazione

Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania, sul territorio si registrano purtroppo anche 12 decessi (in totale 3.370 dall'inizio della pandemia), mentre è ancora alto, per fortuna, il numero dei guariti, che sono 452 (in totale 130.668). Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 207.149 le persone risultate positive al Coronavirus in Campania, mentre sono 2.237.801 i tamponi analizzati in totale. Ieri è stata anche la prima giornata del richiamo per il vaccino Pfizer: al Vaccine Center della Mostra d'Oltremare sono state eseguite 118 iniezioni delle seconde dosi, sulle 120 previste. Si tratta della seconda iniezione a 21 giorni esatti dalla prima per i 720 vaccinati campani nella giornata del Vaccine Day europeo del 27 dicembre scorso. A questi si aggiungono altri vaccinati in altri centri di somministrazione in Campania, come il Cotugno. A tutti coloro che hanno fatto la seconda iniezione e che aspettano adesso l'immunizzazione al Coronavirus, stimata entro una settimana, è stata rilasciata una card che attesta l'avvenuta vaccinazione.

Ricoveri e terapie intensive, i dati degli ospedali

Analogamente alla curva dei contagi, resta stabile anche il tasso di ricoveri in ospedale, sui quali la pressione si è notevolmente ridotta rispetto ai mesi scorsi, anche se negli ultimi giorni i ricoveri stanno aumentando. Come di consueto, nel bollettino giornaliero dell'Unità di Crisi regionale vengono indicati anche i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid degli ospedali della Campania. Ecco, di seguito, i dati sulla situazione degli ospedali aggiornati a ieri, domenica 17 gennaio: I posti letto disponibili nelle terapie intensive sono 656, mentre quelli occupati ammontano a 94. In totale, tra strutture private e pubbliche, sono 3.160 i posti letto di degenza disponibili, mentre quelli occupati da pazienti attualmente ricoverati sono 1.460.