La curva del contagio da Covid-19 in Campania continua ad essere stabile, con 688 nuovi casi positivi su 7.425 eseguiti nelle ultime 24 ore. Il numero di morti è a un passo da "quota tremila", mentre i guariti sono poco meno di 115mila in tutto. In Campania, da inizio pandemia, si registrano 193.853 casi totali emersi dai test eseguiti su 1.389.809 persone, con una percentuale del tasso di positività in regione pari al 13,94% della popolazione testata.

Intanto, la Campania si appresta a vivere le ultime ore delle 48 totali in zona rossa (5-6 gennaio), prima di entrare nelle 48 ore di zona gialla (7-8 gennaio) che faranno da spartiacque al fine settimana in cui invece la regione (come il resto d'Italia) entrerà in zona arancione (9-10 gennaio). Si attende di capire dalla riunione dell'Istituto Superiore di Sanità prevista per l'8 quale sarà invece la zona della Campania da lunedì 11: tutto dipenderà dai dati di monitoraggio della pandemia, ma sembrerebbe esserci un margine di fiducia per quanto riguarda una ripartenza almeno dalla zona gialla, al netto di eventuali ordinanze regionali che possano cambiare le regole, come visto con la scuola.

Con apposita ordinanza da Palazzo Santa Lucia, infatti, è stata prevista didattica a distanza per tutti dal 7 gennaio e ritorno in presenza dall'11 gennaio solo per scuole dell'infanzia e le prime due classi di scuola primaria. Si deciderà poi entro il 18 gennaio se riaprire alla didattica in presenza tutte le classi di scuola primaria ed entro il 25 gennaio se riaprire anche a medie o superiori. Dipenderà in massima parte dall'andamento epidemiologico.