C'è l'ordinanza (la numero 1 del 5 gennaio 2021) firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che lo conferma: in Campania, si rientra a scuola in modo scaglionato e a partire da lunedì 11 gennaio. Resta dunque la modalità di didattica a distanza adottata nel 2020 causa Covid. L’atteso (e, in alcuni casi, temuto) rientro in classe per le superiori a partire dal 7 gennaio non ci sarà: per quest’ordine di studio se ne parla lunedì 25 gennaio.

Ecco il calendario dei rientri tra i banchi e in presenza, pubblicato dall'Anci Campania:

11 gennaio – infanzia + classe prima e seconda

18 gennaio – scuola primaria classi rimanenti

25 gennaio – scuola secondaria

Spiega spiega l'Anci regionale:

Ad eccezione delle aperture previste per l’11 gennaio (ovvero infanzia e prima e seconda elementare), le ulteriori previsioni sono in ogni caso subordinate all’andamento dei contagi. Lo ha deciso l’unità di crisi che si è riunita per due ore a partire dalle 12, valutando i dati dei contagi. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca ha emanato un’ordinanza di conferma, la n.1 del 2021, che fissa i criteri della didattica, anche quella a distanza nel corso di questi giorni e in presenza per i bambini che hanno bisogni educativi speciali

La decisione è stata presa ieri dall'Unità di crisi al termine di una articolata riunione durata due ore. Nello specifico sono stati valutati i dati dei contagi e i rischi connessi ad una temutissima terza ondata di infetti Covid che rischierebbe di cadere peraltro nel pieno delle operazioni della campagna vaccinale. A preoccupare è anche la contagiosità della nuova variante del Covid, la cosiddetta "inglese".

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca ha dunque emanato un'ordinanza di conferma, che fissa peraltro anche i criteri della didattica, anche quella a distanza nel corso di questi giorni e in presenza per i bambini che hanno bisogni educativi speciali.

La decisione di De Luca non piace a molte associazioni "No-Dad" di genitori che annunciano mobilitazioni nei prossimi giorni a Napoli.

Dura la reazione dell'amministrazione comunale di Napoli guidata da Luigi De Magistris, schierato su tutti i fronti contro il governo regionale, in particolare sulla scuola. A parlare è l'assessore Annamaria Palmieri: