Curva del contagio ancora in risalita in Campania, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 69 nuovi contagi su 1.728 tamponi molecolari analizzati nei laboratori della regione, con un tasso di positività del 3,99% (più di tre volte il valore della media nazionale). Altri tre i decessi registrati, ma il valore è condizionato dai continui "aggiornamenti" che si susseguono nei bollettini della Regione Campania, che puntualmente fa variare il dato dei decessi anche a distanza di settimane. Intanto, sebbene la Campania resti in zona bianca almeno fino a venerdì, cresce il timore per un eventuale passaggio in zona gialla: la paura infatti è che la nuova crescita dei contagi da Covid-19 dovuta alle varianti possa determinare nuove chiusure nell'immediato, con lo spostamento nella zona gialla di rischio moderato.

Cresce la paura intanto per i nuovi focolai: trentacinque giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati sottoposti a quarantena dopo che un loro coetaneo era risultato positivo Covid: avevano tutti partecipato a una festa per i diciotto anni di una ragazza che si era tenuta il 5 luglio scorso in un locale di Licola, nella provincia flegrea di Napoli; in queste ore, tutti i trentacinque ragazzi verranno sottoposti ai tamponi per verificare l'eventuale contagio. Paura anche a Capri: due turiste francesi sono risultate positive a Covid-19 sull'isola, e per loro è scattata la quarantena, per evitare la diffusione del contagio. Le due hanno scoperto della positività tramite un tampone in farmacia, ed ora trascorreranno l'isolamento in una struttura Covid appositamente allestita per queste situazioni.