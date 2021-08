La situazione di lunedì 9 agosto sul Coronavirus in Campania Contagi da Coronavirus stabili in Campania, i ricoveri in lieve caro rispetto ai giorni precedenti. Prosegue la campagna vaccinale, con la regione che ha istituito l’iniziativa “Vaccinazioni anche in vacanza”, che fino al 20 agosto permetterà di ricevere entrambe le dosi di vaccino anche al mare.

Resta stabile la curva del contagio in Campania: nelle ultime 24 ore, sono stati 369 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania, a fronte di 15.816 tamponi analizzati tra molecolari e rapidi. Calano i ricoveri Covid negli ospedali della regione, che restano poco sotto la soglia dei 300 posti letto occupati: 14 in terapia intensiva (dato invariato rispetto alle ultime 24 ore) e 249 in reparti di degenza ordinaria (qui i numeri fanno registrare un più ottimistico meno diciotto rispetto alla rilevazione precedente). Resta comunque il dato, che fa riflettere, sugli oltre tremila contagi registrati in una settimana in Campania.

Intanto, prosegue la campagna di vaccinazione che però non sembra decollare: per incentivare ulteriormente i cittadini che ancora non hanno ricevuto il vaccino, è nata l'iniziativa "Vaccinazioni anche in vacanza", che permetterà fino al 20 agosto di ottenere vaccinazioni (prima e seconda dose) nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento. Sempre nella regione campana, arriva anche la certificazione verde Covid-19 per chi si è vaccinato o è guarito all'estero: si potrà ritirare da oggi, lunedì 9 agosto, fino a venerdì 13 agosto presso il centro vaccinale allestito all'Hangar Atitech di Capodichino. L'EU Digital Covid Certificate permetterà dunque agli italiani guariti o vaccinati all'estero di risultare in regola con le normative correnti in materia di green pass. Ma ora gli occhi in Campania sono tutti puntati sul mondo della scuola, che tra un mese riaprirà i battenti con il ritorno in presenza di alunni ed insegnanti.