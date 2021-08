Covid Campania, 369 nuovi contagi e nessun morto: bollettino di domenica 8 agosto Bollettino dell’Unità di Crisi per l’emergenza Covid19 in Campania di oggi, domenica 8 agosto 2021: sono 369 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 15.816 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell’2,33 per cento. Nessun morto. Calano i roveri Covid in ospedale.

Sono 369 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 15.816 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'2,33 per cento – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – nettamente più basso di quello registrato ieri del 7,62%, con 610 positivi su 8.008 tamponi. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, domenica 8 agosto 2021, e aggiornati alla mezzanotte di ieri.

Oggi si registra nessun morto per Covid, nessun decesso anche nelle ultime 48 ore. Il bollettino ufficiale della Campania non riporta più i guariti del giorno e i guariti totali e dei decessi totali dall'inizio della pandemia, da quando si è scoperto che oltre 50mila positivi attivi erano in realtà già guariti e sono stati cancellati tutti assieme.

Report posti letto su base regionale

Calano i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali della Campania. I posti occupati in terapia intensiva restano fermi a 14, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 267 a 249. Un segnale del diffondersi della Variante Delta del Coronavirus che sta portando ad una crescita dei contagi, a fronte dell'avanzare della campagna vaccinale con un numero sempre maggiore di persone coperte dal vaccino.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 (come ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 249 (-18)

*** Posti letto Covid e Offerta privata