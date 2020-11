La percentuale di tamponi positivi Covid registrata ieri, il 10,61%, è la più bassa dallo scorso 17 ottobre (9,65%, il 18 era stata del 12,55%). Negli ultimi giorni il numero dei nuovi positivi è andato progressivamente calando, andando verso i valori della fine di ottobre, anche se non si può anche parlare di inversione di tendenza. Nel bollettino di ieri, 29 novembre, i nuovi positivi erano stati 2.022 su 19.063 tamponi (il giorno precedente erano stati 2729 e prima ancora 2924 e 3008). Il coronavirus continua però a mietere vittime in Campania: si registrano anche 36 deceduti (in totale 1.631), dei quali 11 nelle 48 ore precedenti e gli altri 25 morti nei giorni passati ma registrati soltanto nel bollettino di ieri. Sul fronte delle guarigioni risultano non essere più infette dal Sars-Cov-2 1.583 persone (in totale 47.276). I dati verranno aggiornati, come di consueto, nel pomeriggio con l'emissione del bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione Campania e della Protezione Civile nazionale.

Coronavirus Campania, la situazione dei posti in ospedale

In Campania sono presenti, tra offerta pubblica e privata, 3.160 posti letto dedicati Covid e di questi 2.165 occupati. Per quanto riguarda le Terapie Intensive, invece, l'offerta regionale è di 656 posti in totale, sia per pazienti Covid che non Covid; di questi, 183 sono occupati da pazienti Covid. Dall'inizio dell'epidemia sono state contagiate in regione 153.693 persone (ed effettuati 1.571.873 tamponi). Gli attualmente positivi sono 104.786 (+403), di questi 2.165 sono ricoverati in degenza ordinaria (+1), 183 (-3) in Terapia Intensiva e 102.438 (+405) sono in isolamento domiciliare fiduciario.